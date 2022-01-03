Piyasalar enflasyon ve ihracat rakamlarına odaklandı! Dolar - euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantı birçok ülkede vak artışlarına neden olurken piyasalardaki tedirginlik arttı. Bunun yanında Türkiye'de 2021 yılının Aralık ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra ihracat verileri açıklanacak. Tüm bu gelişmeler ışığında döviz kurlarındaki son durumu merak edenler Dolar - euro bugün ne kadar oldu, kaç TL? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz fiyatları...

DOLAR - EURO BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar kuru, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü, serbest piyasada açılışta 13,6050 TL'den alınıyor, 13,6070 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 15,3980 TL'den alınıyor, 15,4000 TL'den satılıyor.

Öte yandan 31 Aralık 2021 Cuma günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 13,4570 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 15,2680 TL olarak kayıtlara geçti.

Not: Kurda ilerleyen saatlerde fiyatlar değişime uğramaktadır. Saat 09.00 itibarıyla açılış fiyatları yukarıdaki gibidir.

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3 OCAK 2022 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

3 Ocak 2022 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.11 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ ABD Doları 13,7293 13,8141 Avro 15,5988 15,7429 Sterlin 18,5286 18,7261 İsviçre Frangı 14,9992 15,1522 Japon Yeni 0,1205 0,1189 S. Arabistan Riyali 3,5906 3,6086

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)