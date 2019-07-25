PİYASALAR – Faiz karar sonrasında BİST100 yüzde 0.1 arttı

Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirmesi sonrasında Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.1 artışla 103 bin 466 puana yükseldi.

Açıklama öncesinde 149 bin 47 puanda olan BİST Bankacılık Endeksi, açıklama sonrasında 150 bin 307 puana kadar yükseldikten sonra, yüzde 0.03 düşüşle 149 bin 355 puana döndü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.21 düşüşle yüzde 15.96 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.95 düşüşle yüzde 17.43 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6574 lira ve en yüksek 5.7731 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3113 lira ve en yüksek 6.4384 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0786 lira ve en yüksek 7.2217 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.

DHA