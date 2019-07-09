PİYASALAR – Gün sonuna doğru BİST100 yüzde 0.94 düştü, dolar 5.71 lirada

Güne yüzde 0.03 artışla 98 bin 724 puanda

başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 96 bin 784 puanı ve en yüksek 99 bin 115 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 1.79 düşüşle 96 bin 930 puanda hareket ediyor.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 142 bin 435 puanı ve en yüksek 148 bin 6 puanı gördükten sonra kapanışa doğru yüzde 2.83 kayıpla 142 bin 948 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.83 artışla yüzde 17.01 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.16 artışla yüzde 19.15 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6838 lira ve en yüksek 5.7457 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3724 lira ve en yüksek 6.4471 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0817 lira ve en yüksek 7.1955 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.

DHA