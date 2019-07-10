PİYASALAR – Gün sonuna doğru BİST100 yüzde 1.92 arttı, dolar 5.70 lirada

Güne yüzde 0.03 artışla 96 bin 641 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 96 bin 271 puanı ve en yüksek 98 bin 670 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 1.92 artışla 98 bin 670 puanda hareket ediyor.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 142 bin 223 puanı ve en yüksek 147 bin 514 puanı gördükten sonra kapanışa doğru yüzde 3.26 artışla 147 bin 254 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.94 artışla yüzde 17.17 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.73 artışla yüzde 19.29 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7019 lira ve en yüksek 5.7570 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4145 lira ve en yüksek 6.4636 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1284 lira ve en yüksek 7.1896 lirayı gördükten sonra 7.14 – 7.15 lira aralığında işlem görüyor.

DHA