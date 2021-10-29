Piyasalar kapalı ama altının yükselişi sürüyor! Yatırım yapan sevinçli, yapmayanlar yine pişman! İşte güncel altın fiyatları...
Piyasalar kapalı ama altının yükselişi sürüyor! Yatırım yapan sevinçli, yapmayanlar yine pişman! İşte güncel altın fiyatları...
Piyasaların kapalı olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor. Gram altın 554 TL seviyelerinin üstüne yeniden çıkarken çeyrek altın ise 900 TL'nin üzerinden satılıyor. Bu kapsamda güncel altın fiyatları haberimizde...