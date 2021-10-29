  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Piyasalar kapalı ama altının yükselişi sürüyor! Yatırım yapan sevinçli, yapmayanlar yine pişman! İşte güncel altın fiyatları...

Piyasalar kapalı ama altının yükselişi sürüyor! Yatırım yapan sevinçli, yapmayanlar yine pişman! İşte güncel altın fiyatları...

Piyasaların kapalı olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor. Gram altın 554 TL seviyelerinin üstüne yeniden çıkarken çeyrek altın ise 900 TL'nin üzerinden satılıyor. Bu kapsamda güncel altın fiyatları haberimizde...

Piyasalar kapalı ama altının yükselişi sürüyor! Yatırım yapan sevinçli, yapmayanlar yine pişman! İşte güncel altın fiyatları... 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 29 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 