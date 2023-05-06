Piyasalar karıştı, İslam Memiş'ten flaş açıklama geldi! Paranızı buna yatırın diyerek uyardı

Elinde altın veya doları olanların yakından izlediği her yatığı açıklamayı dört gözle beklediği ünlü ekonomist İslam Memiş yeni yatırım tüyoları verdi. Detaylar haberimizde…





ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI MEMİŞ PAYLAŞTI: BU YATIRIM HER ŞEYDEN UCUZ, ACİLEN ALIN DİYEREK TÜYOYU VERDİ! UYARDI

Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekonomiye ilişkin açıklama yaptı. Memiş, "Bugün borsa her şeyden ucuz" dedi! Bu yatırımı kim yaparsa yapsın hazirandan sonra paraya para demeyecek! diyerek tüyoyu verdi, ama bu sefer tarih de verdi. Piyasa uzmanı Memiş, hazirandan sonra doğru yatırım yapanların kazanacağına dair tahminlerini paylaştı. Memiş, altın, dolar, euro, borsa ve gümüş fiyatları için isabetli tahminlerde bulundu. İşte İslami Memiş Altın, Kripto Paralar, Hisse Senedi Piyasaları ile ilgili yorumları ve dolar, euro gibi küresel para birimleri ve altının fiyatı ile ilgilenen yatırımcılar ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın fiyatlarını araştırıyor. Peki kaç para? 4 Mayıs 2023 Perşembe Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları TL Ne Kadar Sorusunun Cevabı İşte...

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Altın, dolar ve euro piyasalarına ilişkin uzmanlardan açıklamalar gelemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından bir açıklama yayınlandı. Fed'in faiz kararları hakkında eleştirel yorumlar yapmanın yanı sıra yatırımcılara doğru adresi verdi. Peki en ucuz yatırım hangisi? İşte tüm detaylar...

Rekor kıran altın fiyatı kamuoyunun dikkatini çekti. Özellikle 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlere sayılı günler kala yatırımcılar paralarını çeşitli yatırım araçlarında değerlendirmenin peşinde.

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BANKACILIK KRİZİ KAPIDA

İslam Memiş bu kez altından bahsetmiyor, kripto para birimleri ve borsadan bahsediyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına ilişkin yorum yapan İslam Memiş, şunları söyledi:

"Bir ay içerisinde altın, gümüş, EUR/USD paritesi, GBP/USD parite, kripto paralar yukarı gider mi? Bendeki cevabı HAYIR. Emtia fiyatlarının ons bazında, paritelerde ve kripto paralarda son bir satış bekliyorum. Ancak bana göre büyük, onlara göre küçük bir sorun var! Mortgage ve bankacılık krizi."

HAZİRAN SONRASI KRİPTO PARANIN VE BORSANIN ÖNÜ AÇIK

Kaçarı olmadığını söyleyen ünlü ekonomist İslam Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

Altın fiyatlarını doğru tahmin etmesiyle tanınan finans piyasası uzmanı İslam Memiş'in tahminleri, birikimlerini nereye koyacağı konusunda kararsız kalan vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Haziran sonrası döneme ilişkin İslam Memiş dikkat çekici bir açıklama yaptı.

"Bu konuyu Başkan Jerome Powell'e mutlaka soracaklar. Cevap belli: 'Beklemiyoruz, gerekeni yaparız.' Bu büyük kriz patlayacak, kaçarı yok."

Haziran ayı için dikkat çeken İslam Memiş son olarak, "O sırada piyasayı kripto paralar ile oyalayacaklar. Yani, haziran sonrası kripto paralar ve borsaların önü açık..." dedi.

FED FAİZ KARARI SONRASI KRİTİK AÇIKLAMA

Altın ve finans piyasaları uzmanı Islam Memiş, geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin açıklama yaptı. Dünyanın merakla beklediği faiz kararı 25 baz puan artırıldı. Faiz artışıyla birlikte %5,00'den %5,25'e yükseldi.

Yükselen faiz oranları, 16 yılın en yüksek faiz oranlarının yerini aldı. Bir başka Fed faiz kararının 14 Haziran 2023'te açıklanması bekleniyor. Federal Rezerv'in (Fed) öngörülebilir gelecekte daha fazla faiz artırmayacağına dair iddialar var.

Faiz oranı kararlarıyla piyasaların nasıl hareket ettiğine dair uzman yorumu. Kararın aktardığı haberde:

ABD faiz oranı vadeli işlemlerine ilişkin bir açıklama, Fed faiz indiriminin Eylül ayında başlayacağını söyledi.

İSLAM MEMİŞ'TEN PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

Ünlü ekonomist İslam Memiş, Fed'in faiz karar duyurusuna ilişkin görüşlerini paylaşarak, kararın piyasa beklentisiyle alındığını açıkladı. Faiz kararının ardından attığı tweet ile gündeme gelen ünlü ekonomist, yaptığı açıklamada yatırımcılara seslendi.

Memiş, açık piyasada altın gram sayısının 1.409 Türk Lirasına yükseldiğini açıkladı ve şöyle devam etti:

"Gümüş, 25,25 $ kırarak 26-28 $ hedefliyor. Gram ise serbest piyasalarda 18 lirayı gördü. Artık TL’si olana altın- gümüş yaramaz. Borsa ve döviz var. En mantıklısı borsa." İfadelerini kullandı.

BORSA HER ŞEYDEN UCUZ

Borsada 4 bin 500 hedefi olduğunu açıklayan ünlü ekonomist, hedefi tutturduktan sonra yeni bir yorum yaptı. Tam olarak umduğunun bu olduğunu söyleyen ünlü ekonomist, yıl sonu tahminlerini yaptı. İslam Memiş, borsanın yıl sonuna kadar 6 bin puan seviyelerine çıkabileceğini tahmin ediyor.

Borsa'nın her şeyden daha ucuz olduğunu belirterek yatırımcılara yeni bir yol gösterdi.

4 MAYIS PERŞEMBE 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.280,31 Türk lirası

Gram altın satış: 1.280,47 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.253,00 Türk lirası

Çeyrek altın satış: 2.290,00 Türk lirası

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.506,00 Türk lirası

Yarım altın satış: 4.595,00 Türk lirası

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.901,00 Türk lirası

Tam altın satış: 9.055,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.146,00 Türk lirası

Cumhuriyet altını satış: 9.284,00 Türk lirası

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.133,00 Türk lirası

Ata altın satış: 9.385,00 Türk lirası