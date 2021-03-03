Piyasalar Şubat ayı enflasyon verilerine odaklandı! İşte dolar ve euro kurunda son durum...

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan yükseliş bir anda yerini düşüşe bıraktı. Piyasalar bugün TÜİK'in açıklayacağı Şubat ayı enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyonun artması beklenirken dolar ve euro kurunun söz konusu verilere karşı nasıl tepki vereceği merak konusu oldu

DOLAR KURU GÜNCEL FİYATI NE KADAR OLDU? DOLAR, EURO KAÇ TL?

Dolar kuru saat serbest piyasada 7,3115 TL'den alınıyor, 7,3214 'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,8452 TL'den alınıyor, 8,8555 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,3615 lira oldu. Öte yandan dolar kuru dün en düşük 7,3221 TL seviyelerine indi, en yüksek ise 7,3614 seviyesine çıktı.

Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,9029 TL olarak kayıtlara geçti. Ayrıca euro dün 8,8384 TL ile günün en düşük değerini gördü, 8,9032 TL ile günün en yüksek değerine ulaşmıştı.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

3 MART 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

3 Mart Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.52 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,3435 7,3499

Avro 8,8745 8,8825

Sterlin 10,2406 10,2523

İsviçre Frangı 8,0272 8,0469

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.