Piyasalar tekrardan hareketlendi! Suriye kararının ardından dolardan ilk tepki!

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri heyetinin görüşmesinin ardından piyasalar tekrardan hareketlendi.

Günü 5,88 ile kapatan dolarda kararın açıklanmasıyla birlikte büyük düşüş gerçekleşti ve dolar/TL kuru 5,83 seviyelerine geriledi.

ANALİSTLER AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü belirtmişti.

Analistler, Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etmişlerdi.

Analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de sanayi üretimi ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirmişti...

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışların devamı durumunda 5,84 ve 5,76 seviyelerinin gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 5,93'ün direnç konumunda olacağınıda kaydetmişti.