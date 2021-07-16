 Piyasalarda dengesizlik var: Dolar düşüşte, euro yükselişte! Serbest piyasada dolar - euro ne kadar, kaç TL 16 Temmuz 2021 Cuma?

Merkez Bankasının faizleri dördüncü kez sabit bırakmasının ardından 16 Temmuz 2021 Cuma gününde döviz kurlarındaki son durum merak konusu oldu. Özellikle Borsa İstanbul'da yaşanan oynaklık dikkat çekerken analistler, gelecek hafta sadece pazartesi öğlene kadar işlem gerçekleştirileceğini ve bu durum sürebileceğini dile getirdi. Bunun yanında piyasalar yoğun veri gündemini takip edecekler. Peki Serbest piyasada dolar - euro ne kadar, kaç TL? İşte 16 Temmuz 2021 Cuma güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, haziran ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, mayıs ayı konut fiyat endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı perakende satışlar

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 16 TEMMUZ 2021 CUMA ?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 16 Temmuz 2021 Cuma gününde açılışta 8,5640 TL'den alınıyor, 8,5660 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1540 TL'den alınıyor, 10,1560 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun Çarşamba günkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6020, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,1690 TL olarak kayıtlara geçti.

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16 TEMMUZ 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

16 Temmuz 2021 Cuma gününe döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.43 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 8,5469 8,5529

Avro 10,1253 10,1379

Sterlin 11,8513 11,8682

İsviçre Frangı 9,3017 9,3106

Japon Yeni 0,0783 0,0778

S. Arabistan Riyali 2,2747 2,2861

Norveç Kronu 0,9675 0,9733

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)