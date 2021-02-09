Dolar kaç TL? Bugün dolar ve euro kuru ne kadar oldu? 9 Şubat 2021 Salı güncel döviz kurları

Ekonomi yönetiminin piyasayı destekleyici adımları sonrası süren pozitif hava süren hava koronavirüs salgını mutasyonu nedeniyle sekteye uğradı. Vakalar yeniden artışa geçerken piyasaları tedirginlik kapladı.

DOLAR KAÇ TL? KAÇ PARA OLDU?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre 0,23 oranında değişim gösterdi. Saat 10.07 itibariyle bir dolar 7,0806'den alınıyor, 7,0863 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,47 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 8,5504 TL, satış kuru ise 8,5579 TL’dir.

9 ŞUBAT 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,0778 7,0866

Avro 8,5473 8,5613

Sterlin 9,7545 9,7698

İsviçre Frangı 7,8966 7,9071

BUGÜN DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

Dolar kuru bugün açılışta 7,0660 liradan alınıyor, 7,0680 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0900 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

Piyasaların açılışında euro 8,5430 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 8,5450 lira olarak belirlendi. Dünkü günü kapanışta euronun satış fiyatı 8,5340 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

9 Şubat 2021 Salı günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

9 Şubat 2021 Salı günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.534,91 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 7,03-7,12 arasında dalgalanmasının ardından günü yüzde 0,3 artışla 7,0775'ten tamamladı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında en yüksek 7,0848'i gören dolar/TL, dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,0700 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler ve Kovid-19 salgınında aşılama çalışmalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, bugün Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, olası düşüşlerde 1.505 puanın kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu söyledi.

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar ve euro kurundaki fiyat değişimlerini değerlendirerek, şunları söyledi:

"Şu an itibariyle 7.16 – 7.17 aralarında dolar kuru, 8.63 lira seviyesine kadar gerileyen bir Euro / TL kuru var karşımızda. Dolar endeksinin yatay seyri, TL'nin değer kazanması döviz kurlarının baskılanmasına neden oluyor. Bizim için önemli olan bu düşüşlerin kalıcı olup olmayacağı ile alakalı beklentilerimiz. Şu anda küresel piyasalarda dünya ekonomik şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor."

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.