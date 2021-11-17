Piyasalardaki hareketlilik altın fiyatlarına yansıdı! Gram altın ve çeyrek altın rekorları alt üst ederek artıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Piyasalardaki hareketlilik altın fiyatlarına yansıdı! Gram altın ve çeyrek altın rekorları alt üst ederek artıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının faiz kararı öncesi piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ederken gram altın 622 TL, çeyrek altın ise bin liranın üzerinden satılıyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 17 Kasım 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...