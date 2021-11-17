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  3. Piyasalardaki hareketlilik altın fiyatlarına yansıdı! Gram altın ve çeyrek altın rekorları alt üst ederek artıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Piyasalardaki hareketlilik altın fiyatlarına yansıdı! Gram altın ve çeyrek altın rekorları alt üst ederek artıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankasının faiz kararı öncesi piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ederken gram altın 622 TL, çeyrek altın ise bin liranın üzerinden satılıyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 17 Kasım 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Piyasalardaki hareketlilik altın fiyatlarına yansıdı! Gram altın ve çeyrek altın rekorları alt üst ederek artıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 17 Kasım 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 