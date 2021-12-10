Piyasaları alt üst eden pandemi ve dolar süt fiyatlarını da vurdu! Fiyatlardaki artış süt ürünlerine de yansıdı

Üreticilerin daha önce litre başına 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt referans fiyatı, bu ay başında Ulusal Süt Konseyi tarafından 4 lira 70 kuruşa çıkarılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen litre başına 20 kuruşluk destekleme primi ise artırılmadı. Dünyada süt üretiminin sürdürülebilmesi için kabul edilen yem/süt paritesi 1.3. Yani üreticinin üretimi sürdürebilmesi için 1 litre çiğ süt fiyatıyla en az 1.3 kilogram yem alabilmesi gerekiyor. Bu oran, çiğ süt fiyatı artırılmadan önce 0.9’a kadar düşmüştü.

SÜT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SÜT ÜRÜNLERİNE DE YANSITILDI

Dün itibarıyla çeşitli markaların litrelik sütlerinde fiyat artışları yapıldı. Buna göre, aralık ayı ilk haftasında litresi 9 lira 25 kuruştan satılan sütün fiyatı dün itibarıyla 13 lira 50 kuruşa çıktı. Yine aynı dönemde 8 lira 25 kuruştan satılan markanın litrelik sütü ise an itibarıyla 11 lira 75 kuruş oldu. Diğer markaların da süt fiyatlarını revize ederek artırması bekleniyor. Bu fiyat artışı, süt ürünlerine de yansıtılmaya başlandı.

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