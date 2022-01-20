Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi!

2021 yılının son aylarında yapılan faiz indirimleri sonrası dolar kurunda yaşanan yükselişin ardından gözler, Merkez Bankasının yeni yıldaki ilk Para Politikaları Kurulu'ndan çıkacak faiz kararına odaklandı. Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak toplantının ardından saat 14.00'de yapılacak açıklama ile faiz kararı duyurulacak.

FAİZ KARARI NE OLACAK?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ayrıca birçok ekonomi uzmanı da bankanın faizleri sabit bırakacağını öngörüyor.

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARLARI

21 Ocak: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Şubat: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Mart: Yüzde 19 (200 baz puan artırıldı)

15 Nisan: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

6 Mayıs: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

17 Haziran: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

14 Temmuz: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

12 Ağustos: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

23 Eylül: Yüzde 18 (100 baz puan indirim)

21 Ekim: Yüzde 16 (200 baz puan indirim)

18 Kasım: Yüzde 15 (100 baz puan indirim)

16 Aralık: Yüzde 14 (100 baz puan indirim)