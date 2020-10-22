Grip ve Koronavirüs salgınından koruyan besinler nelerdir? Hangi besin gruplarına yönelmeliyiz?Eda Özülkü kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eda Özülkü son haliAYEDAŞ elektrik kesintisi 22 Ekim 2020 PerşembeBEDAŞ elektrik kesintisi 22 Ekim 2020 PerşembePOMEM polis alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? POMEM Polis Alımı 2020 şartları neler?İSKİ su kesintisi 22 Ekim 2020 PerşembeReyting sonuçları 21 Ekim Çarşamba - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?Eski İstanbul CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün babası Naci Öğüt hayatını kaybettiAslı Bekiroğlu kimdir?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Piyasaların gözü Merkez Bankasına çevrildi? Faizler artacak mı, düşecek mi?

Piyasaların gözü Merkez Bankasına çevrildi? Faizler artacak mı, düşecek mi?

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. bir kez daha toplanacak ve piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Peki Merkez Bankası toplantısı bugün saat kaçta? Merkez bankası faiz kararı saat kaçta? İşte detaylar...

Piyasaların gözü Merkez Bankasına çevrildi? Faizler artacak mı, düşecek mi?

Türkiye'de ekonomiye yön veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Önemli kararın açıklanmasına ilişkin araştırmalarda bulunanlar Merkez Bankası toplantısı bugün saat kaçta? Merkez bankası faiz kararı saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Toplantısı bugün sabah saatlerinde başlayacak Toplantı sonrasında piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısının sona ermesinin ardından faiz kararı saat 14.00 itibarıyla açıklanacak. Ayrıca ekonomideki son duruma ilişkin olarak yazılı bir açıklamanın da yapılması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankasının 24 Eylül'de gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılmıştı. Ekonomistler faiz artışı bekliyor. Edinilen bilgilere göre faizlerin 100 baz puan ila 200 baz puan arasında artması beklentisi hakim durumda.  Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT