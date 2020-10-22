Türkiye'de ekonomiye yön veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Önemli kararın açıklanmasına ilişkin araştırmalarda bulunanlar Merkez Bankası toplantısı bugün saat kaçta? Merkez bankası faiz kararı saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Toplantısı bugün sabah saatlerinde başlayacak Toplantı sonrasında piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısının sona ermesinin ardından faiz kararı saat 14.00 itibarıyla açıklanacak. Ayrıca ekonomideki son duruma ilişkin olarak yazılı bir açıklamanın da yapılması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankasının 24 Eylül'de gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılmıştı. Ekonomistler faiz artışı bekliyor. Edinilen bilgilere göre faizlerin 100 baz puan ila 200 baz puan arasında artması beklentisi hakim durumda. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.