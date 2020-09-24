Dolar kuru ve avro kurunda önlenemeyen yükseliş piyasalardaki tedirginliği artırırken Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı sonrasında piyasaların merakla beklediği faiz kararın açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda Merkez Bankası faiz artırır mı? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? sorularının cevabı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTITIR MI?

Merkez Bankası son 3 toplantısında faiz indirimine gitmeyerek, politika faizlerini 8,25'te sabit tuttu. Şimdilerde kurda yaşanan oynaklığın ardından Merkez Bankasının faiz kararı piyasalar açısından önem arz ediyor.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. 27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 23 ekonomist politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, merakla beklenen faiz kararını saat 14.00'de açıklanması bekleniyor.

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