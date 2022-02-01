Piyata Tabağı ne demek, TDK'ya göre Piyata Tabağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Piyata tabağı ne demek? Piyata tabağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi piyata tabağı kelimesi. Peki piyata tabağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre piyata tabağı nedir, piyata tabağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİYATA TABAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Piyata tabağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre piyata tabağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düz ve büyük yemek tabağı



PİYATA TABAĞI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu ipek gibi et, genelde bademli pilavla birlikte gelirdi sofraya piyata tabağında.

