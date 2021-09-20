Pizza Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Pizza Ustası Maaşları, Pizza Ustası İş İlanları

Pizza Ustası görev tanımı nedir, Pizza Ustası ne iş yapar, Pizza Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pizza Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pizza Ustası Tanımı;

Sebzeli, tavuklu, balıklı, karışık vb. pizza çeşitlerini hazırlama ve pişirme becerisine sahip nitelikli kişidir

Pizza Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Pizza Ustası Maaşları

Pizza Ustası maaşı ortalama aylık 4.200,00TL’dir. En düşük Pizza Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800,00- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pizza Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Pizza Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim okulu mezunu olmak gerekiyor.

Pizza Ustası Ne İş Yapar?

Pizzacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Sağlık ve temizlik kurallarına uygun çalışma ortamını hazırlamak,

c) Fırını yakmak, kullanıma hazır hale getirmek,

d) Pizza yapımında kullanacağı sos, alt peynir ve pizza harcını temin etmek/edilmesini sağlamak,

e) Pizza hamurunu hazırlamak,

f) Hamurun ideal ısıda olmasını sağlamak,

g) Hamuru istenilen porsiyona göre (küçük, orta, büyük) ideal büyüklüklerde açmak,

h) Pizza sosunu açılmış hamurun üstüne eliyle taşırmadan yaymak,

i) Alt peynirini ve pizza harcını pizza hamurunun üzerine yaymak,

j) Hazırlanan hamuru fırında uygun sıcaklık ve sürede pişirmek,

k) Pişen pizzaları fırından çıkarmak, dilimlemek, servise hazır hale getirmek,

l) Fırının ve kullandığı malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak,

m) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pizza Ustası Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Pizza Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pizza Ustası mesleğinin meslek kodu 9411.04 olarak belirlenmiştir

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