Pjanic'in Kolpaçino isteğine Şafak Sezer'den yanıt geldi: "Eve gel şartları görüşelim"

Beşiktaş'a transfer olmadan önce sosyal medyadaki ünlü Türk isimlerin canlı yayınlarına katılarak yaptığı yorumlarla dikkat çeken Miralem Pjanic, Şafak Sezer ile Serdar Ortaç'ın yayınına da katılmış ve Kolpaçino replikleri yazarak gündeme gelmişti. Yayında Şafak Sezer'e kendisini Kolpaçino'ya alması yönünde de istekte bulunan Pjanic'in o isteğine Şafak Sezer'den yanıt geldi.

"BENİ DE OYNATSANA ŞAFAK ABİ"

"Beni de Kolpaçino'da oynatsana Şafak abi" yorumunu yapan ünlü futbolcu daha sonra da filmde geçen "Hedef ben miyim Tayfun?" repliğini yazmıştı. Bu yorumun fotoğrafını paylaşan Kolpaçino oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer, "Ya babacım iyisin hoşsun da ama her yerden çıkıyorsun ya" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ DA AKIMA KATILDI

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde doğan ve birçok Türk arkadaşının olduğu bilinen yıldız futbolcunun Beşiktaş'a flaş transferi sonrasında yaptığı o yorumlar yeniden gündeme gelmiş, hatta siyah-beyazlı ekip transferi sosyal medyadan 'Hedef benmişim' hashtagi ile duyurmuş ve Kolpaçino filminin repliğine atıfta bulundu.

ŞAFAK SEZER'DEN YANIT GELDİ

Transferin gerçekleşmesinden sonra Şafak Sezer bugün Pjanic'in çağrısına cevap verdi. Ünlü komedyen, sosyal medya üzerinden Beşiktaş'ı etiketleyerek, "İspanya uzaktı, artık olur. Hafta sonu bizim eve gel şartları görüşelim" yorumunda bulundu. Pjanic bu yoruma henüz cevap vermezken, bu olayın ne şekilde sonuçlanacağı ise merak konusu haline geldi.