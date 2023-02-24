Pjeter Ljuljdjuraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pjeter Ljuljdjuraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pjeter Ljuljdjuraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pjeter Ljuljdjuraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pjeter Ljuljdjuraj 29 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Pjeter Lulgjuraj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pjeter Ljuljdjuraj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pjeter Ljuljdjuraj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Pjeter Ljuljdjuraj'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pjeter Ljuljdjuraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pjeter Ljuljdjuraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pjeter Ljuljdjuraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pjeter Ljuljdjuraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2018 yılında OFK Titograd

10 Ocak 2019 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2019 yılında FK Decic Tuzi

Pjeter Ljuljdjuraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pjeter Ljuljdjuraj şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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