PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK destekli HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Yeşil Sol Parti Merkez Koordinasyonu ortak toplantı yaparak yazılı açıklama yayımlayarak 28 Mayıs'ta 2. turu yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladılar.

YAYINLAMA
Google News
PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

Yeşil Sol Parti ve HDP seçim sonrası ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi. Seçim sonuçlarının muhasebesinin kapsamlı bir şekilde yapıldığı toplantıda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ikinci tur yarışında tıpkı ilk turda olduğu gibi destek verme kararı çıktı.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE DE KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMİŞLERDİ

Yeşil Sol Parti ve HDP seçim sonrası ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi. Seçim sonuçlarının muhasebesinin kapsamlı bir şekilde yapıldığı toplantıda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ikinci tur yarışında tıpkı ilk turda olduğu gibi destek verme kararı çıktı.

HDP VE YEŞİL SOL PARTİ İKİNCİ TUR KARARINI VERDİ!

Kararın gerekçelerini bugün yayımlanacak sonuç bildirgesinde kapsamlı bir şekilde değerlendiren Yeşil Sol Parti ve HDP yönetimi, 28 Mayıs seçimlerine giden süreçte önceliğin bu seçim olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

"YEŞİL SOL PARTİ TÜM GÜCÜYLE SAHADA OLACAK"

Tüm enerjinin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tura aktarılması gerektiği ve seçimi muhalefetin kazanması için çalışılması gerektiği konusunda fikir birliğine varılan toplantıda parti örgüt ve yöneticilerinin tüm gücüyle sahada olacağı ve seçmeni ikinci turda da sandığa gitmesi için motive etme odaklı çalışmalar yürüteceği belirtildi.

"TAVIRMIZ İLK TURDAN FARKLI OLMAYACAK"

Yeşil Sol Parti’nin ikinci tura giden süreçteki tavrının birinci turdan farklı olmayacağı kaydedilirken sadece yöntemsel olarak bir farklılaşma olacağı ve kalabalık mitinglerden ziyade hedef odaklı toplantı ve buluşmalar organize edileceği ifade edildi.

ÖNCELİK 28 MAYIS

Mevcut seçim sonuçlarını, partinin oylarındaki düşüşü ve gelen eleştirileri de kapsamlı bir şekilde değerlendiren HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticileri, bu konudaki tartışmaları cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun tamamlanmasından sonra derinleştirerek sürdürmeye karar verdi.

Seçim sonuçlarını hazmedemedi! Fransa’nın paçavrası Charlie Hebdo yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı!Seçim sonuçlarını hazmedemedi! Fransa’nın paçavrası Charlie Hebdo yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı!

Seçim öncesi sürekli gündeme getirilen soğan fiyatları Seçim bitti fiyatı dip yaptı, soğan ellerinde kaldıSeçim öncesi sürekli gündeme getirilen soğan fiyatları Seçim bitti fiyatı dip yaptı, soğan ellerinde kaldı

Depremzedelere "siz vatanı sattınız" diye hakaret eden TikTok fenomeni gözaltına alındıDepremzedelere "siz vatanı sattınız" diye hakaret eden TikTok fenomeni gözaltına alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyorKemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor

CHP'liler Kendilerine oy vermeyen seçmene hakaret etmeye devam ediyorlarCHP'liler Kendilerine oy vermeyen seçmene hakaret etmeye devam ediyorlar

Seçim gecesi CHP genel merkezinde neler olmuş neler! Kılıçdaroğlu çılgına dönmüş, İmamoğlu ve Yavaş, gergin ve şaşkındıSeçim gecesi CHP genel merkezinde neler olmuş neler! Kılıçdaroğlu çılgına dönmüş, İmamoğlu ve Yavaş, gergin ve şaşkındı

CHP karıştı, istifa sesleri yükselmeye başladı, Erdoğan topunuzu, belediye başkanlarınızı dahil dürüm yapmış, ezmiş geçmiş!CHP karıştı, istifa sesleri yükselmeye başladı, Erdoğan topunuzu, belediye başkanlarınızı dahil dürüm yapmış, ezmiş geçmiş!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Pendik'te 'Yırtık kimlik' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Pendik'te 'Yırtık kimlik' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Muharrem incenin Memleket Partisi 2. turda nasıl bir tavır takınacağını belirledi
Muharrem incenin Memleket Partisi 2. turda nasıl bir tavır takınacağını belirledi
2. Turun startını hiç durmadan veren Başkan Erdoğan'dan 85 milyon vatandaşa 28 Mayıs çağrısı!
2. Turun startını hiç durmadan veren Başkan Erdoğan'dan 85 milyon vatandaşa 28 Mayıs çağrısı!
Son Haberler
ABD’de yapılan araştırmada: 1999 ile 2020 arasında beyazlara oranla 1,6 milyondan fazla siyahi hayatını kaybetti
ABD’de yapılan araştırmada: 1999 ile 2020 arasında beyazlara oranla 1,6 milyondan fazla siyahi hayatını kaybetti
Kardeşini boğarak öldürdü! Mahkemede verdiği ifade tüyler ürpetti!
Kardeşini boğarak öldürdü! Mahkemede verdiği ifade tüyler ürpetti!
Pendikspor Bandırmaspor engelini aşarak süper Lig umutlarını sürdürdü
Pendikspor Bandırmaspor engelini aşarak süper Lig umutlarını sürdürdü
FETÖ'cünün kızının video paylaşımına tepkiler çığ gibi" Erdoğan'a oy verenleri toplayıp külliyede yakacağım"
FETÖ'cünün kızının video paylaşımına tepkiler çığ gibi" Erdoğan'a oy verenleri toplayıp külliyede yakacağım"
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. dönem seçimlerinde meclise giren ünlüler isimler belli oldu
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. dönem seçimlerinde meclise giren ünlüler isimler belli oldu
AK Parti’den YSK'ya itiraz!
AK Parti’den YSK'ya itiraz!
Çok Okunanlar
Muharrem incenin Memleket Partisi 2. turda nasıl bir tavır takınacağını belirledi
Muharrem incenin Memleket Partisi 2. turda nasıl bir tavır takınacağını belirledi
CHP'liler Kendilerine oy vermeyen seçmene hakaret etmeye devam ediyorlar
CHP'liler Kendilerine oy vermeyen seçmene hakaret etmeye devam ediyorlar
PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı
PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu, Onursal adı Güzel'i görevden aldıktan sonra seçim ajansı ile de yollarını ayırdı
CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu, Onursal adı Güzel'i görevden aldıktan sonra seçim ajansı ile de yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı:
Yorumlananlar
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK destekli HDP 'den çok tartışma yaratacak açıklama: "Kürdistan'a özgürlük istyoruz"
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK destekli HDP 'den çok tartışma yaratacak açıklama: "Kürdistan'a özgürlük istyoruz"