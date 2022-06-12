PKK elebaşı Öcalan için yürüyüşe katılan HDP'li vekil Saliha Aydemir polise yumruk attı! Soylu'dan açıklama gecikmedi: "Kılıçdaroğlu müsebbibi sensin"

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul ve Bursa'da, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için yürüyüş düzenlemek istedi.

İki şehirde de yürüyüşe izin vermeyen polis ekipleri, HDP'li vekillerin başını çektiği terör sempatizanları tarafından hedef haline geldi.

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen provokasyon yürüyüşüne müdahale eden bir polis memuru, HDP'li vekil Saliha Aydemir tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı.

"Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadesini kullanan Soylu, Kadıköy'den gitmek isteyip direnenlerin gözaltına alındığını kaydetti.

"TERÖRİST BOZUNTUSU"

Soylu, paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer verdi.