PKK elebaşları ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Muhammed Cihad Cemre tutuklandı!

Muhammed Cihad Cemre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla yapılan "Muhammet Cihat Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum" ihbar sonrası 25 Haziran'da Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda istihbarat ve TEM ekiplerince Bayramiç'te gözaltına alınmıştı.

NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

27 Haziran tarihinde de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, karara itiraz edilmesinin ardından tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz başvurusunun kabulünün ardından şüpheli, evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELEBAŞLARI İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cemre'nin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur eylemleri sırasında PKK'lılarca kurulan barikatların önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıkmıştı.