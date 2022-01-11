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  3. PKK kurucularını TBMM'de anması yetmedi, bu defa da PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e sahip çıktı! HDP'li Meral Danış Beştaş "pes" dedirtti!

PKK kurucularını TBMM'de anması yetmedi, bu defa da PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e sahip çıktı! HDP'li Meral Danış Beştaş "pes" dedirtti!

Öldürülen PKK'lı Volkan Bora ile görüntüleri ortaya çıkan Semra Güzel'e, vekil arkadaşı Meral Danış Beştaş destek çıktı. Beştaş, Semra Güzel ve sevgilisine çirkin bir saldırı olduğunu savundu.

Geçtiğimiz günlerde, 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemelerinde, HDP Milletvekili Semra Güzel ile sarmaş dolaş görüntülerinin ortaya çıkması, siyasileri ve vatandaşı ayağa kaldırmıştı. Gerek basından, gerekse sosyal medyada büyük tepki gören HDP'li Güzel'e, arkadaşı Meral Danış Beştaş sahip çıktı. Beştaş, ikilinin aile arasında da sözlü olduklarını belirterek, yapılan eleştirileri ve Semra Güzel için hazırlanan fezlekeyi "çirkin saldırı" olarak adlandırdı.

PKK kurucularını TBMM'de anması yetmedi, bu defa da PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e sahip çıktı! HDP'li Meral Danış Beştaş pes dedirtti!

"O FOTOĞRAFLAR SÖZLÜSÜNE AİTTİR"

Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesinin söz konusu olduğu günlerde, Meral Danış Beştaş'ın, Güzel için sarf ettiği cümleler "pes" dedirtti. Beştaş, "Güzel'e çok çirkin bir saldırı var. Fotoğraflar okuldan arkadaşı olan ve aileler arasında sözü kesilen sözlüsüne aittir." şeklinde konuştu.

Meral Danış Beştaş'ın, geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Paris'te öldürülen PKK kurucularını anması ve "Önlerinde saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuşması, sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

PKK kurucularını TBMM'de anması yetmedi, bu defa da PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e sahip çıktı! HDP'li Meral Danış Beştaş pes dedirtti!

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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