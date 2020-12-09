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  3. PKK Sincar'dan çekildi mi? Mesrur Barzani açıkladı

PKK Sincar'dan çekildi mi? Mesrur Barzani açıkladı

Son dakika haberi...IKBY Başbakanı Mesrur Barzani terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekilmediğini ifade ederek, kıyafet değiştirip Sincar dağına çekildiğini kaydetti.

PKK Sincar'dan çekildi mi? Mesrur Barzani açıkladı

Son dakika haberi... IKBY Başbakanı Mesrur Barzani,"PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" dedi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye'deki gösterilerde şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulundu.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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