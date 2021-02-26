PKK terör örgütüne yönelik helikopter destekli operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı polis ekiplerince PKK gençlik yapılanmasına ilişkin önceden 14 adrese belirlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerine helikopterinin de havadan destekte bulunduğu operasyon kapsamında Esenyurt'taki 4 katlı bir binanın en üst katındaki daireye giren özel tim polisleri, apartman dairesinde bir süre arama yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın gözaltına alınırken, evde bulunan bazı örgütsel dokümanlara ise el konuldu.

Eş zamanlı operasyon sonucu Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.