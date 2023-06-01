PKK terör örgütünün ele başalarından Mustafa Karasu Millet İttifakını stratejilerini eleştirdi

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Mustafa Karasu, Millet İttifakı'nı sokağa çıkma çağrısı yapmamakla eleştirdi. Karasu, "Halkın tepki göstermesini engellemek ve etkili bir mücadeleye engel olmak amacıyla sokağa çıkma çağrısı yapmamalarıyla önlem aldılar" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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PKK terör örgütünün ele başalarından Mustafa Karasu Millet İttifakını stratejilerini eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi. Yeni Cumhurbaşkanı halkın seçimiyle yeniden Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Seçim sonucu, Millet İttifakı taraflarında büyük sorunlar çıkarttı. CHP içerisinde değişim mesajları veridi. İyi Parti de Meral Akşener'in liderliği sorgulandı.

Seçim sonucunu beğenmeyerek açıklama yapan bir taraf daha vardı. PKK terör örgütü. Seçim boyunca PKK terör örgütü Millet İttiffakı'nın yanında olduklarını belirten açıklamalar yaptı. Seçimin kaybedilmesinden sonra PKK terör örgütü tarafından, Millet İttifakı'nın seçim boyunca izlediği politikalara eleştri yapılmaya başlandı.

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Millet İttifakı'nın seçim sürecinde doğru bir tutum ortaya koymadığını da öne süren Mustafa Karasu, "Muhalefet insanlara sokağa çıkma çağrısı yapmalıydı" dedi.

"Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim, dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler." diyen Karasu, muhalif seçmenlerin Millet İttifakı tarafından pasifize edildiğini ifade etti.

"Seçimle gitmez"

Hain PKK terör örgütü seçimin kaybedilmesinden sonra konu ile ilgili şu sözleri söyledi;

"Ama şun

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u göze almaları gerekiyordu; seçimle gitmez, o zaman mücadele edeceklerdi. Seçimle götürme de bir mücadele işiydi ve mücadele etmediler. Ondan sonra her türlü baskıyı yaptı, her türlü uygulamayı yaptı, her türlü imkanını kullandı, hile yaptı. Her türlü baskı normalleşti. Bu bakımdan sistem içi muhalefetin gerçekten de tutumları çok zayıf kaldı."

"Halkın mücadelesinin önünü aldılar"

PKK sözcüsü açıklamalarına böyle devam etti:

"Muhalif kesimin, sistem içi muhalefetin, Millet İttifakı'nın önemli yanlışları oldu. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi AKP-MHP gerçeğini görerek tedbirler alması gerekiyordu. Mücadele etmeleri gerekiyordu. Tutum koymaları gerekiyordu. En başta kayyumlara, dokunulmazlıklara tutum koymadılar. Bu AKP-MHP iktidarının, bu antidemokratik uygulamaların normalleştirilmesi, gericiliği normalleştirilmesi adım adım geldi. Onların birçok saldırıları vardı. Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim, dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler."

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