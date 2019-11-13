PKK yandaşları canlı yayında muhabire saldırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine ilişkin haber sunan muhabir PKK yandaşları tarafından saldırıya uğradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washington'da.
Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek zirve öncesi TRT Haber muhabirlerinden Tuna Şanlı, canlı yayında haber sunarken saldırıya uğradı.
Şanlı, o sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine ilişkin bilgiler aktarıyordu.
PKK'LILAR MUHABİRE SALDIRDI
Yayına müdahalede bulunan saldırgan, olayın ardından bölgeden kaçtı.
Olayın sonrası çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.
Metropolitan polisi saldırganların kimliğinin araştırılacağını duyurdu.
Etiketler : washington, abd, Cumhurbaşkanı Erdoğan
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