PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla ülkeye giriş yaparak teslim oldu.

ŞIRNAK'TA GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDULAR

Bakanlık, ikna yoluyla teslim olmalarına yönelik çalışmaların 2021'de de sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu ülkeye giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

3 ÜLKEDE FAALİYET YÜRÜTTÜKLERİ ÖĞRENİLDİ

Terör örgütüne 1993 ile 2015 yılları arasında katıldıkları belirlenen teröristlerin Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.