PKK'dan kaçış sürüyor! Kuzey Irak'ta PKK kampından kaçan 3 terörist Habur'da karakola teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

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PKK'dan kaçış sürüyor! Kuzey Irak'ta PKK kampından kaçan 3 terörist Habur'da karakola teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.

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KAYNAK: AA

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