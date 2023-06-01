PKK'dan kaçış sürüyor! Kuzey Irak'ta PKK kampından kaçan 3 terörist Habur'da karakola teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.
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KAYNAK: AA