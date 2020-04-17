PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişiye soruşturma

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve adli makamlara bilgi verilen 2 şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA