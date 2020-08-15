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PKK'lı terörist 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı,büyük şehirlerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını duyurdu. Teröristin bulunduğu evde yapılan aramada çok miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi.

PKK'lı terörist 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar bağlamında, Adana'nın Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırları içerisinde şüpheli bir erkek şahsın patlayıcı malzemeyle eylem yapma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı bildirildi.

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Düzenlenen operasyonda iki kişinin içinde bulunduğu şüpheli bir araç durdurulurken, aracın arka kısmında siyah bir çanta bulunması üzerine olay yerine uzman ekip çağırıldı. Arama sonucunda çantada, 20 kg patlayıcı madde (TNT) ele geçirildi.

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Araç şöförünün sorgulamasında, teröristi otostop yaparken araca aldığını beyan etmesi üzerine ekipler, teröristin araca bindiği yerde inceleme başlattı. Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 17 kg patlayıcı madde (TNT) daha bulundu. Böylelikle yakalanan terörist ile toplam 37 kg patlayıcı (TNT) bulundu.

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Bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı teröristin, PKK-YPG'nin metropollerde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Tüm bunların yanında, örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada çok miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi.

Kübra Kaçmaz
Editör


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