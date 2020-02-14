PKK'lı terörist HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinden çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Y.D isimli örgüt mensubunun, örgüte eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK üyesi olmaktan aranan Y.D'yi teknik takibe aldı. Y.D.'nin, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde kaldığını belirledi.

Fiziki takip için HDP Milletvekili Sarısaç'ın evinin yakınında bekleyen polis ekipleri, evden çıkarak otomobile binen Y.D. ile Sarısaç'ı takip etti.

Polis, bir şoförün kullandığı aracı yolda durdurarak terörist Y.D'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, terörist Y.D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.

MURAT SARISAÇ KİMDİR?

Murat Sarısaç aslen 1983 yılında Van İli, Gürpınar İlçesinde dünyaya gelmiştir.

İlköğretim ve Lise tahsilini doğup büyüdüğü memleketi Van’da tamamlamıştır. Ardından Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

2010 senesinde tutuklanmış 5 ay hapis yatmıştır. HDP öncesinde DBP Parti Meclis üyeliği, İl Eşbaşkanı olarak görev yapan HDP Milletvekili Sarısaç, o dönemde tutuklanmış, 16 ay cezaevinde kalmış ardından tahliye olmuştur.

Murat Sarısaç, HDP Van Milletvekilidir.