PKK'lı teröristin cenazesine katılan muhtar, görevden alındı

BATMAN'da, PKK'lı teröristin cenazesine katılan ve hakkında soruşturma açılan merkez Raman Mahallesi muhtarı S.A., Valilik tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

PKK'lı teröristin cenazesine katılan Raman Mahallesi muhtarı S.A., görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez Raman Mahallesi muhtarı S.A., bölücü terör örgütü mensubuna ait bir şahsın cenazesinin ailesine teslimi ve defin işlemlerine aktif olarak katılması ve buradaki fiilleri nedeniyle, adli ve idari yönden soruşturma başlatılmıştır. Yürüttüğü görevin hassasiyeti nedeniyle ilimiz merkez Raman Mahallesi muhtarı hakkında nihai karar verilinceye kadar valiliğimizce geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış olup, Raman Mahallesi muhtarlık görevini yürütmek üzere ihtiyar heyeti azası Ramazan Bingöl görevlendirilmiştir" denildi.

DHA