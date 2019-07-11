PKK'lı teröristler EYP'li saldırıda bulundu!

Şırnak Cizre'de PKK terör örgütü mensupları tarafından el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildi ve ilk belirlemelere göre 3 bekçi yaralandı.

İlçe merkezi Cumhuriyet Meydanı İdil Caddesi'nde teröristlerce önceden çöp konteynerine konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre ilçe emniyet müdürlüğünde görevli 3 bekçi yaralandı. Yaralı bekçiler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için ilçede operasyon başlatıldı.