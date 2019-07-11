PKK'lı teröristler EYP'li saldırıda bulundu!
Şırnak'ta PKK terör örgütü mensupları tarafından el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 bekçi yaralandı.
Şırnak Cizre'de PKK terör örgütü mensupları tarafından el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildi ve ilk belirlemelere göre 3 bekçi yaralandı.
İlçe merkezi Cumhuriyet Meydanı İdil Caddesi'nde teröristlerce önceden çöp konteynerine konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre ilçe emniyet müdürlüğünde görevli 3 bekçi yaralandı. Yaralı bekçiler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için ilçede operasyon başlatıldı.
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