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PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir işçi şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.Saldırıda bir işçi şehit...

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir işçi şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırıda bir işçi şehit oldu.

Güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA




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