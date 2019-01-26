PKK’lı teröristler kendilerine sivil süsü vererek üs bölgesine saldırdı

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgesine yapılan saldırının, kendisini sivil kıyafetler içine gizlemiş PKK'lı teröristler tarafından yapıldığı ve teröristlerin bu şekilde saldırarak halkla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde yer alan Suri Üs Bölgesi'ne yönelik yapılan saldırıların, sivil kıyafetler içine kendisini gizlemiş PKK'lı teröristler tarafından öncelikle taşlı saldırı şeklinde başlatıldığı, daha sonra dozunun giderek artırıldığı tespit edildi. Olayda kısmi araç ve malzeme hasarı meydana gelirken, olaylar esnasında PKK'lı teröristlerin her zaman başvurdukları taktiğe benzer şekilde, halkla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye özel gayret sarf ettikleri anlaşıldı. Olayların daha da büyümemesi için gerekli tedbirler güvenlik güçlerince ivedilikle alındı ve bu esnada sivillere herhangi bir zarar gelmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterildi.

Öte yandan, üs bölgesinin emniyetinin alındığı, askeri personelinde görevi başında olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA