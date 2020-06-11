PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 3 polis ile 16 kişinin kanı yerde kalmadı

DİYARBAKIR/ELAZIĞ (AA) - Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 4 yıl önce 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve yine aynı yıl Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik düzenlenen 3 polisin şehit olduğu saldırının faili PKK'lı terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirilmesi ailelerin acısını bir nebze olsun dindirdi.

Dürümlü saldırısında babasını, ağabeyini, amcasını ve yakınlarını kaybeden Mehmet Yaman, saldırının faili olan teröristin etkisiz hale getirildiğini öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Katliamı yapanların Allah belasını versin. Operasyonu düzenleyenlerin elleri dert görmesin. Allah onlardan razı olsun. Bir nebze olsun içimiz rahatladı. Sayın Bakanımızdan da Allah razı olsun. Bu acı hiçbir zaman içimizden çıkmaz. İnşallah terörün kökü kazınır. Dilerim bütün teröristler etkisiz hale getirilir. Ülkemize barış ve huzur gelir."

Saldırıda iki kardeşini, amcasını ve akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman da terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 16 şehit verdiklerini, hepsinin akrabası olduğunu söyledi. Teröristlerin etkisiz hale getirildiğini öğrendiklerini dile getiren Yaman, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kanımız yerde kalmadı. Ne kadar buruk da olsak ikinci bayramı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmışlardı

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten Elazığ Emniyet Müdürlüğüne 4 yıl önce gerçekleştirilen saldırının da faili olan İzzet Yiğit'in güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmesi Elazığ'da da sevinçle karşılandı.

PKK'lı teröristlerce 18 Ağustos'ta bomba yüklü araçla düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu saldırıda yaralanan tır şoförü Abdulbasit Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından yüreklerine su serpen bir paylaşımda bulunduğu aktardı. 4 yıl önce gerçekleştirilen hain saldırının failinin etkisiz hale getirildiğini Bakan Soylu'nun paylaşımından duyduklarını ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Allah razı olsun, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bugün bize müjdeli haberi verdi. Hain saldırının faili terörist etkisiz hale getirilmiş, bu müjdeyi aldık, kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun, milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Devletimizin sayesinde hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır. Devletimizin arkasındayız, bu mücadeleyi birlik ve beraberlik içerisinde devam ettireceğiz."



Özdemir, gerçekleştirilen bombalı saldırıyı en yakından yaşayanlardan biri olduğunu, patlama esnasında kullandığı tırın bombalı aracın hemen yanında olduğunu anımsattı.



Saldırı sonucu 3 şehit verdiklerini, kendisiyle birlikte 217 kişinin yaralandığını hatırlatan Özdemir, "Yaralılarımız ve şehitlerimiz oldu. Devletimiz bize bu güzel haberi verdikten sonra bu mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar bombalı saldırı düzenlesinler, istedikleri kadar da ihanet etsinler, birlik ve beraberliğimiz bozamayacaklar." diye konuştu.



Saldırıda yaralanan oto lastikçisi Serkan Daşbilek, iş yerlerinin bugün "Millet Bahçesine" dönüştürülen eski emniyet müdürlüğünün hemen yan tarafında olduğunu, patlamayı bütün şiddetiyle hissettiklerini anlattı. Güvenlik güçlerince birkaç gün önce düzenlenen operasyonda öldürülen teröristin hain saldırının faillerinden biri olduğuna işaret eden Daşbilek, "Güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi.

- Dürümlü katliamı



Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 16 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların teröristleri köylerine almak istememesi üzerine, kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

- Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı

Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik düzenlenen saldırıda polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Saldırıda hasar gören İl Emniyet Müdürlüğü binası ise daha sonra yıkılmıştı.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar da 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan "Firaz Amed" kod adlı İzzet Yiğit olduğunun tespit edildiği, etkisiz hale getirilen teröristin, 2016'da Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 16 sivilin hayatını kaybettiği, yine aynı yıl Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda 3 polis memurunun şehit edildiği terör olaylarının faili olduğu belirtilmişti.



Etkisiz hale getirilen diğer teröristin de turuncu listede yer alan sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu olan "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci olduğu açıklanmıştı.





Kaynak: AA