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  3. PKK'lı Zap bölge sorumlusu Helima Efendak öldürüldü

PKK'lı Zap bölge sorumlusu Helima Efendak öldürüldü

Pençe Kilit operasyonu kapsamında PKK'nın Zap bölge sorumlusu İran asıllı Mizgin Rojhilat kod adlı Helima Efendak öldürüldü. Helima Efendak, Kandil'de olduğu dönemlerde elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bıyık'ın yanında yer almıştı.

PKK'lı Zap bölge sorumlusu Helima Efendak öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda öldürülen 8 teröristten birsinin PKK'nın Zap bölge temsilcisi Helima Efendak olduğu öğrenildi. Terörist 15 yıldan beri dağ kadrosunda faaliyet yürütüyordu.  Efendak 15Kasım 2015'te  Yüksekova'da şehit edilen Astsubay Erdem Ertan'ın şehit olduğu saldırı sonrası düzenlenen operasyonda yaralanmış ve Irak'a kaçırılmıştı.

Tedavisinin ardında Şırnak'a gelen ve Berstler-Dereler bölgesinde 23 Nisan 2017'de Uzman Çavuşlar Turgut Kurtçu, Efe Osman Apaydın ile 16 Ağustos 2017'de Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz'ın şehit olduğu saldırıları gerçekleştirmişti.

Terörist 9 Temmuz 2919'd iki çobanın öldürülmesi ve 21 Ağustos 2019'da Cudi Dağı'nda Ayhan Yanık, Mehmet Uçar, Muhammet Ferdi Güntekin'in şehit edilmesinin ardından Irak'a kaçmıştı.

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Yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifadelerine göre Efendak, kadın teröristlere intihar saldırıları düzenlemek ve canlı bomba eğitimleri verdiği ortaya çıkmıştı.

Kadın terörist Kandil'de elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bıyık ve Suriye asıllı Sofi Nureddin kod adlı Halef el-Muhammed'in yanında yer almıştı.

 

 

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