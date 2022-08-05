PKK'lılar "Diriliş Bayramı" adını verdikleri 15 Ağustos'u kana bulayacaklardı! "Temizleme 2" operasyonuyla eylem planları etkisiz hale getirildi!

Kanlı eylemlerine başladıkları gün olan ve "İlk kurşun günü" ya da "Diriliş Bayramı" olarak adlandırdıkları 15 Ağustos'u yeniden kana bulama planları içerisinde olan PKK'lı teröristler, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "Temizleme 2" operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İlk eylemlerini 15 Ağustos'ta yapan PKK'lı teröristlerin bu yıl da yıl dönümlerinde yeni bir eylem planı içerisi olduğu istihbaratını alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem planlaması yapan kişileri takip altına aldı. Takip sırasında şüpheli olan 5 kişi savcılık kararıyla gözaltına alınarak emniyete sevk edildi.

PKK'lılar Diriliş Bayramı adını verdikleri 15 Ağustos'u kana bulayacaklardı! Temizleme 2 operasyonuyla eylem planları etkisiz hale getirildi!

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bugün de, sabah şafak vaktinde "Temizleme 2" adıyla operasyon başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PÖH ekiplerinin desteğini alarak düğmeye bastı. Koçbaşı kullanılarak girilen adreslere dronla da destek verildi. 250 polisin katıldığı dev operasyon için geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Gözaltına alınan şahısların dosyalarının terör suçlarıyla dolu olduğu tespiy edildi. Aramalar halen devam ediyor. (İHA)

PKK'lılar Diriliş Bayramı adını verdikleri 15 Ağustos'u kana bulayacaklardı! Temizleme 2 operasyonuyla eylem planları etkisiz hale getirildi!

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