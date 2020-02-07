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PKK'lıların, İHA'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin insansız hava araçlarından (İHA) gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi.

PKK'lıların, İHA'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin insansız hava araçlarından (İHA) gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesine bağlı Hedik ve Kutlu mahalleleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Komando Onbaşı Şükrü Vural ve Şehit Jandarma Er Ömer Ay" operasyonları tamamlandı. Operasyonda PKK'lı teröristlerce, toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, girişi tahta kapakla örtülü kış sığınağı tespit edildi. Sığınak kullanılamaz hale getirilirken bölgede yapılan aramada, iki kaya bloğu arasında oluşan oyuk içerisine gizlenmiş 6 bidon içerisinde teröristlerce insanız hava araçları, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile insanlı keşif uçaklarından (İKU) gizlenmek amacıyla kullanılan 364 termal şemsiye ve 35 askı kayışı ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise farklı bölgede arazide toprağa gömülü bidonlar içerisinde 151 kilo esrar ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

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