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  3. PKK'lı teröristlere yardım iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

PKK'lı teröristlere yardım iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

SİİRT'in Baykan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.

PKK'lı teröristlere yardım iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

SİİRT'in Baykan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Baykan'ın Veysel Karani beldesinde G.E. ve M.A.'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

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