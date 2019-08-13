PKK'lı teröristlere yardım iddiasıyla 2 kişiye gözaltı
SİİRT'in Baykan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.
SİİRT'in Baykan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Baykan'ın Veysel Karani beldesinde G.E. ve M.A.'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
DHA
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