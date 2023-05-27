Pkk'nın cirit attığı yer, Doğu'nun en büyük mesire alanı haline geldi

"Tatvan Belediyesi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde daha önce Terör Örgütü PKK'nın faaliyet gösterdiği bölgede, Doğu Anadolu'nun en büyük mesire alanını oluşturdu. 300 dönüm arazi üzerine kurulan bu mesire alanı, içerisinde şelale, amfi tiyatro, şifalı su kapalı havuz alanı, basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, piknik alanları, kamelyalar, barbeküler, tandır evi, bay ve bayan tuvaletleri, mescit, çocuk emzirme odası, köprüler, yürüyüş alanları, patika yolları ve otopark alanları gibi birçok farklı özellik sunmaktadır.

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Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, halkın piknik yapabileceği ve aileleriyle vakit geçirebileceği alanları çeşitlendirmek istediklerini belirtti. Mesire alanının, prestijli projelerinden biri olduğunu ve bu çalışmayla büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Geylani, daha önce bu bölgeye vatandaşların terör örgütü korkusu nedeniyle gelmediğini ifade ederek, "Bu alanı ıslah ederek, prestijli bir alan haline getirdik" dedi.

Ayrıca, seçimden bir gün önce açılışını gerçekleştirerek gelecek zaferin kutlamasını önceden yapmış olduklarını belirtti. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nın büyük bir zafer kazanacağını ve kendilerinin de bu davanın bir neferi olarak hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı."