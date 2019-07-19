PKK’nın dağ kadrosundan biri tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK'nın dağ kadrosunda olan ve eylem amaçlı Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alınan Sait Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda terör örgütünün dağ kadrosunda olan ve eylem amaçlı Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Sait Demir'i yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polisin yaptığı operasyonla Sait Demir, gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA