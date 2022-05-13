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PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi! SİHA nokta atışı yaptı!

PKK/KCK terör örgütünün Suriye’deki kritik ismi Ekrem Üstek, Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) nokta atışıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi! SİHA nokta atışı yaptı!

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan operasyonlar devam hız kesmeden devam ediyor. Yapılan son operasyonla, terör örgütlerine Suriye'nin kuzeyinde ağır bir darbe daha vurulduğu öğrenildi.

PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi! SİHA nokta atışı yaptı!

EVİ NOKTA ATIŞIYLA VURULDU

Kandil'in Suriye'nin kuzeyindeki nokta isimlerinden biri olan terörist Ekrem Üstek, SİHA tarafından yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgede Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Üstek'in bulunduğu evi nokta atışıyla vurdu. Gerçekleştirilen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri yerli mühimmatlar kullanılırken, Kandil de PKK'lı terörist Ekrem Üstek'in ölümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi! SİHA nokta atışı yaptı!

ÇOK SAYIDA ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Açıklanan bilgilere göre, 90'lı yıllarda terör faaliyetleri nedeniyle 10 yıl cezaevinde yatan Üstek'in, cezaevinden çıktıktan sonra örgüte yeniden katıldığı ve bölgede çok sayıda askerin şehit olduğu terör saldırılarında yer aldığı belirtildi.

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