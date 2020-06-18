PKK'nın lojistik yolları felç edildi!

Yurt içinde bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'ya, sınır ötesinde de öldürücü darbe vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'ta 81 terör hedefinin vurulduğu Pençe-Kartal Operasyonu'nun ardından şimdi de Haftanin'de Pençe-Kaplan Harekâtı ile PKK'ya en vurucu darbeyi indirdi. Bölgedeki terör hedefleri yerle bir edilirken, örgütün eğitim kampları ve lojistik yolları felç edildi.

KOMANDOLAR HAFTANİN'DE

Yerli üretim Fırtına obüsleri ile çok namlulu roketatarların da kullanıldığı Pençe-Kaplan operasyonunda ilk olarak 150'den fazla hedef tam isabetle vuruldu. Hazırlık atışlarıyla başlayan ve SİHA'ların yanı sıra F-16'ların da destek verdiği harekâtta, ATAK helikopterleri de görev alarak terör hedeflerini ateş altına aldı. Yapılan atışlarla bölgenin yumuşatılmasının ardından hava hücum harekâtına geçildi. Haftanin bölgesine komandolar karadan sızma harekâtı gerçekleştirirken, bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Mehmetçik, önceden belirlenen terör yuvalarına girerek, çok sayıda teröristi etkisiz hâle getirdi.

TÜRKİYE'YE SIZIYORLARDI

Özellikle, hava harekâtının ardından komandoların indirildiği Haftanin'in Suriye ve Irak arasında örgütün geçiş güzergâhı olduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, burada teröristlerin eğitildiğini ve bu teröristler Şırnak üzerinden Türkiye'ye sokulduğunu dikkat çekiyor. Kaynaklar, Haftanin'in PKK'nın ikinci Kandili olarak nitelendirilen Sincar bölgesine çok yakın olması açısından da stratejik önemi olduğuna vurgu yapıyor. Kandil'de yok olma noktasına gelen PKK'nın yeni ‘karargâhını' Sincar'a taşımayı planladığı böylece PKK'nın Suriye yapılanması YPG/PYD'ye lojistik destek sağlamayı amaçladığı belirtiliyor. Sincar, TSK'nın en kritik hedefler arasında yer alıyor.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ

Millî Savunma Bakanlığı operasyonun, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra edildiğini bildirdi Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir” denildi.

TÜRK KOMANDOSU GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, herekâtı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile gece boyunca takip etti. Operasyona katılan birliklerin komutanlarına telsizden seslenen, tebrik eden Bakan Akar “Sizlerle gurur duyuyor, övünüyoruz. Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir defa daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz” dedi.

OPERASYONLAR AMACIA ULAŞTI

Emekli Tümgeneral Dr. Güray Alpar: Harekâtın zamanlaması uygun, çünkü her yıl terör örgütü kışın bir kısım unsurlarını daha önce dışarı çekiyor, yazın da yurt içine sokuyordu. Silahlı kuvvetler hem yurt içindeki operasyonlarını hem de Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde operasyonlarını yoğunlaştırınca iyice köşeye sıkışan terör örgütü, sınırdaki birliklerimize taciz saldırıları artırdı. TSK ve MİT'in işbirliği içinde bu hedefler tespit edildi ve operasyonlar gerçekleştirdi. Çok güzel ve koordineli bir çalışma içerisinde yapılan operasyonların amacına ulaştığını düşünüyorum. Zaten zayıflayan terör örgütü, bu operasyonlar ile iyice etkisiz hâle getirildi.

PKK, HAFTANİN'DE ARTIK BARINAMAZ

Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık: Terör örgütünün sınırlarımıza en yakın kamplarının bulunduğu Haftanin bölgesi son derece kritik bir bölge. Bu bölgede çok sık operasyon yaptığım için bildiğim de bir alan. Örgüt unsurları Sincar Metina Zap'tan Haftanin bölgesine geliyor ve buradan Türkiye'ye sızma girişimde bulunuyor. PKK'nın barınması açısında da çok kritik bir yerdi. Dolayısıyla TSK, gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütünün artık Haftanin'de barınamayacağını gösterdi. Birliklerimizin kar yağana kadar bölgede kalacağını, kalıcı üsler tesis edeceğini düşünüyorum. Sincar da kritik bir bölge. Suriye'ye geçişi koordine etmesi, Mahmur kampına yakın olması açısından da önemli.

"TÜRK İSTİHBARATI ÇOK GÜÇLÜ"

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yaptığı başarılı operasyonlarla gücünü yitiren terör örgütü PKK/KCK'nın çaresizliği giderek artıyor. Örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, PKK'nın radyosuna verdiği röportajda Türk istihbaratının çok güçlü olduğu itirafında bulundu. Örgütü ayakta tutmaya çalışan teröristbaşı Karayılan, Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü istihbarat stratejisinde başarılı olduğunu, örgüte büyük zarar verdiğini söyledi. Kürt halkının PKK'ya olan desteğinin azalmasından da rahatsız olan Karayılan, “Kürt halkını para uğruna PKK'yı Türk istihbaratına satmakla” itham etti.