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  3. PKK’nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi

PKK’nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.

PKK’nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA'ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara'da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi"

Kaynak: İHA

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