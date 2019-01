PKK’nın üstlendiği olayı eski sevgili gerçekleştirmiş

Karabük'te bir minibüsün PKK tarafından yakıldığı iddia edilmişti ancak Karabük emniyeti, olayın eski sevgili tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Terör örgütü PKK'ya yakın bir internet sitesinde "Kürdistan gençliği tecride karşı eylemde: 7 araç ateşe verildi" başlıklı haberin yayınlanmasının ardından Karabük Emniyet Müdürlüğü titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre geçen 12 Ocak gecesi 01.30'da Karabük'ün Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi üzerinde park halindeki minibüste yangın çıktı.

Sahibi ise bir süre önce trafikten çektiği aracının aküsünün olmadığı için çalışmadığını, evine giderken herhangi bir olumsuzluk olmadığını ancak bir süre sonra aracın yandığını polise söyledi. Bunun üzerine Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine yakın güvenlik kameralarını inceledi.

"PKK yaktı" diye haber yayınladılar

Bu sırada PKK'ya yakın bir internet sitesi gerçek olmayan bir haberle, elebaşı Abdullah Öcalan için Türkiye'nin birçok kentinde eylemler gerçekleştirildiğini iddia etti.

Haberde beş şehirde yedi aracın ateşe verildiği yazıldı. Araç yakılan iller arasında Karabük'ün de bulunduğu öne sürüldü. Emniyet ekipleri ise aracın bir süre önce minibüs hattında çalıştığı bilgisine ulaştı. Hatta kullanılan minibüsün araç sahibinin kardeşi E.M.'nin kullandığı ve çevresinde aracın kendisinin olarak bilindiği tespiti yapıldı.

E.M.'nin ise aynı mahallede yaşayan ve eşinden boşanan bir kadınla ilişki yaşadığı öğrenilince ekipler T.Ş.'yi sorguya aldı. Kamera görüntülerini tekrar inceleyen polis ekipleri şüpheli kadının gece 00.33 sıralarında evinden çıktığını ve beş dakika sonra yanan minibüsün bulunduğu mahalleye geldiğini fark etti.

Kendisiyle ilgilenmiyor diye minibüsü yakmış

Polisin sorguladığı T.Ş., E.M.'nin kendisiyle ilgilenmediğini ve minibüsün E.M.'ye ait olduğunu düşündüğünü belirterek, aracı kendisinin yaktığını itiraf etti.

"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" suçundan işlem yapılan T.Ş., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ise "Ülkemizde, çukur ve hendek operasyonlarıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden, gerek ülkemiz içinde gerekse ülke dışında gerçekleştirilen çok başarılı operasyonlarla ağır darbeler yiyen, her geçen gün eleman, mühimmat ve lojistik kaybına uğrayan PKK/KCK terör örgütü, içinde bulunduğu çöküş sürecinden çıkabilmek düşüncesiyle, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı çalışmasıyla, failini ortaya koyduğu, benzer diğer dört şehrimizdeki, faili meçhul araç yakma eylemlerine sahip çıkarak, müzahir kitlesine moral motivasyon amaçlı mesaj vermeye çalışmaktadır. Bu mevcut durum da ortaya koymaktadır ki eylem gücünü her geçen gün daha fazla kaybeden terör örgütü, başta polis, jandarma olmak üzere tüm silahlı kuvvetlerimiz unsurlarıyla ülke gündemimizden tehdit ve tehlike olmaktan çıkarılmaktadır. Ülkemiz içerisinde ve ülke dışında her nerede olursa olsun, aziz Türk milletinden aldığı manevi ve maddi desteklerle tüm terör örgütleri gibi, PKK/KCK adlı hain emperyal rant örgütü de yok edilecektir. Bu uğurda bugüne kadar hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yâd ederken gazilerimizi de minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA