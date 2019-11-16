PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı ile 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ta saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 terörist hava harekatı ile tekisiz hale getirildi.
Bir saldırı daha planlayan hain teröristler hava ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Irak'ın Gara bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek
MSB'den gelen son dakika açıklamasında "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri yer aldı.
Etiketler : hava herakatı, saldırı, terörist
HABERE YORUM KAT