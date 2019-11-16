PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı ile 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bir saldırı daha planlayan hain teröristler hava ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Irak'ın Gara bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek

MSB'den gelen son dakika açıklamasında "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri yer aldı.