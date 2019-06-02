PKK’ya ait hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait hedefleri imha ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekatla PKK'lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: İHA