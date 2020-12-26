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  3. PKK'ya bir darbe daha: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri tarafından yapılan duyuruda, Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiği bölgeye sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

PKK'ya bir darbe daha: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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